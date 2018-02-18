Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый тренер Спицова назвал историческим моментом две медали лыжника на ОИ-2018

Спорт
18 февраля, 15:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, февраля. /ТАСС

Кумиром Спицова, по словам первого тренера, является лыжник Александр Легков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Бронза российского лыжника Дениса Спицова на дистанции 15 км свободным стилем и серебро в составе мужской сборной в эстафете - это исторический момент для Тюменской области. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС первый тренер Спицова Евгений Ванюков, который до сих пор работает с ним.

"Это действительно событие, которое останется в памяти надолго. Это первая его Олимпиада, и на первой же Олимпиаде у него две медали. Это действительно исторический момент. Кроме того, этого добились молодые ребята", - сказал Ванюков.

Тренер добавил, что считает Спицова универсалом. "Он может и индивидуально себя показать, но если он в команде, то борется до последнего за команду. И результат команды ему, может быть, даже важнее, чем личный. Он боец", - подчеркнул Ванюков.

Кумиром Спицова, по словам первого тренера, является лыжник Александр Легков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тюменской области, губернатор региона Владимир Якушев направил Денису Спицову и Александру Большунову, который также тренируется в Тюменской области, поздравительные телеграммы.

Олимпийские награды в мужской лыжной эстафете 4х10 км были разыграны в воскресенье. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 14,3 секунды, уступив норвежцам 9,4 секунды. Серебряные медали по итогам эстафеты получили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Чемпионами стали норвежцы Дидрик Тёнсет, Мартин Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клэбо, бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бакшайдера (+36,9).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
7
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама