Первый тренер Спицова назвал историческим моментом две медали лыжника на ОИ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Бронза российского лыжника Дениса Спицова на дистанции 15 км свободным стилем и серебро в составе мужской сборной в эстафете - это исторический момент для Тюменской области. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС первый тренер Спицова Евгений Ванюков, который до сих пор работает с ним.

"Это действительно событие, которое останется в памяти надолго. Это первая его Олимпиада, и на первой же Олимпиаде у него две медали. Это действительно исторический момент. Кроме того, этого добились молодые ребята", - сказал Ванюков.

Тренер добавил, что считает Спицова универсалом. "Он может и индивидуально себя показать, но если он в команде, то борется до последнего за команду. И результат команды ему, может быть, даже важнее, чем личный. Он боец", - подчеркнул Ванюков.

Кумиром Спицова, по словам первого тренера, является лыжник Александр Легков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тюменской области, губернатор региона Владимир Якушев направил Денису Спицову и Александру Большунову, который также тренируется в Тюменской области, поздравительные телеграммы.

Олимпийские награды в мужской лыжной эстафете 4х10 км были разыграны в воскресенье. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 14,3 секунды, уступив норвежцам 9,4 секунды. Серебряные медали по итогам эстафеты получили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Чемпионами стали норвежцы Дидрик Тёнсет, Мартин Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клэбо, бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бакшайдера (+36,9).