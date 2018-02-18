Шведские керлингисты победили команду Японии в матче группового этапа Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по керлингу обыграла команду Японии со счетом 11:4 в матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В других встречах норвежцы победили американцев (8:5), британцы были сильнее итальянцев (7:6), сборная Дании обыграла команду Южной Кореи (9:8).

Сборная Швеции возглавляет турнирную таблицу, одержав шесть побед. Второе место делят команды Канады и Швейцарии, у которых по четыре победы и два поражения.

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.