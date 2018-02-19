Российские ватерполисты не смогли выйти в Суперфинал Кубка Европы

ТАСС, 19 февраля. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Италии со счетом 10:15 в заключительном матче предварительного раунда Кубка Европы и не вышла в Суперфинал турнира.

Сборная России заняла третье место в группе С, набрав одно очко. Итальянцы, одержав три победы, стали победителями группы. Сборная Черногория с 6 очками стала второй, немецкие ватерполисты (1 очко) остались на последнем месте.

В Суперфинал Кубка Европы из группы С вышли первые две команды. Другими участниками Суперфинала стали сборные Сербии, Греции, Венгрии, Франции, Испании и Хорватии.

Действующим победителем турнира является сборная Сербии.