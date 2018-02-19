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IIHF обсудит с МОК участие объединенной женской команды Кореи в следующих Играх

Спорт
19 февраля, 5:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступает на Играх в Пхёнчхане

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) участие объединенной команды Кореи в следующих Олимпийских играх. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступает на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР.

"Мы очень довольны. Почему бы этой команде не сыграть и на следующих Играх. Мы обсудим это с МОК, предложим КНДР. Неплохо было бы, чтобы хоккейная женская команда продолжила играть на Играх в Пекине", - сказал Фазель.

По словам главы оргкомитета Игр Ли Хи Бома, идея появления объединенной команды Кореи принадлежит именно Фазелю. "Я называю Рене прекрасным боссом, поскольку именно он высказал такую идею объединения. Эта команда является символом мира на этих Олимпийских играх, и то, что спортсмены двух стран оказались в одной команде, является поводом для большой гордости", - отметил он.

Объединенная сборная Кореи проиграла все три матча на групповом этапе на Играх в Пхёнчхане. Во вторник в матче за 7-8-е места команда сыграет со сборной Швеции.

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