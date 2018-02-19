Сергей Широбоков стал победителем командного чемпионата России в ходьбе на 20 км

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Сергей Широбоков финишировал первым на дистанции 20 км на командном чемпионате России по спортивной ходьбе, который 19 февраля завершается в Сочи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Николай Лукашкин.

19-летний Широбоков финишировал с результатом 1 час 18 минут 53 секунды. Второе место занял Василий Мизинов (1:18.54), третье - Алексей Шевчук (1:21.02).

Ранее в соревнованиях женщин в ходьбе на 35 км первенствовала Ольга Шаргина, у мужчин на этой дистанции первым был Сергей Бакулин.

Завершит программу командного чемпионата России женская ходьба на 20 км.