Павлова: судьи не усматривали нарушений канадских хоккеисток на россиянках в матче ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитры не удаляли канадских хоккеисток в нескольких моментах в полуфинальном матче Игр в Пхёнчхане против команды олимпийских атлетов из России. Об этом журналистам рассказала форвард Валерия Павлова.

Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале со счетом 0:5. Во втором периоде канадка нанесла Анне Шохиной удар клюшкой по шее.

"Судейство было не лучшим в этой игре, были неприятные моменты, в некоторых из них не удаляли, хотя явные нарушения были, - сказала Павлова. - Мы играли более раскованно, сегодня атаковали, старались действовать раскрепощенней, но по моментам, хоть мы и не забили, выглядели лучше".

В матче за бронзу россиянки сыграют с командой Финляндии 21 февраля. "В третьем периоде, видимо, подустали. Мы в раздевалке обсуждали, что у них игроки накатываются из-за спины, но мы потеряли концентрацию. На матч за бронзу выйдем с боевым настроем, нам нужны медали", - отметила она.

Россиянки играли с командой Канады в первом матче Олимпиады на предварительном этапе, уступив со счетом 0:5.

"Не хватило хладнокровия, хочется реализовывать свои моменты, но чего-то не хватает. Мы начали играть более или менее активно, а не от обороны, как в первой игре. Они от нас этого не ожидали. Матч сложился получше, чем первый поединок", - считает Павлова.