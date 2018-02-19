Главный тренер сборной России по регби Первухин покинул свой пост

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин покинул пост по собственной инициативе. Об этом сообщил председатель высшего совета Игорь Артемьев, слова которого ТАСС привели в пресс-службе Федерации регби России.

"Он написал заявление об отставке сам. Мы поблагодарили Первухина за проделанную работу, никакой неудовлетворительной оценки его работы не было. Но большинство членов высшего совета поддержали решение об отставке Первухина", - сообщил Артемьев.

Исполнять обязанности главного тренера будет ирландец Марк Макдермотт, работающий с 2016 года с нападающими сборной России.

"Второй тренер сборной Макдермотт будет исполняющим обязанности главного тренера до конца чемпионата Европы", - сказал Артемьев журналистам.

Российская команда в матчах чемпионата Европы уступила испанцам со счетом 13:20 и обыграла команду Бельгии (48:7). В турнире, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель, который получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года. В следующем матче сборная России в гостях сыграет с командой Румынии.

Первухин, работавший главным тренером и директором красноярского клуба "Енисей-СТМ", возглавлял сборную России по регби с декабря 2014 года.