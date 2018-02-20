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Федосеев, Андрейкин и Мамедов сыграют на шахматном фестивале "Аэрофлот Опен" в Москве

Спорт
20 февраля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Общий призовой фонд турнира составляет €120 тыс.

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен" стартует во вторник в российской столице. В рамках мероприятия пройдут три турнира, в главном примут участие шахматисты с рейтингом свыше 2500 пунктов, также состоятся соревнования по блицу.

Наибольший рейтинг среди участников главного турнира московского фестиваля имеет прошлогодний победитель, российский гроссмейстер Владимир Федосеев (2724 пункта). Более 2700 пунктов также имеют индиец Сантош Видит, азербайджанец Рауф Мамедов, россияне Дмитрий Андрейкин и Максим Матлаков. Всего в главном турнире выступят более 90 шахматистов из 23 стран, в том числе Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер и представляющий США Гата Камский.

Крупный открытый фестиваль на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс., победитель главного турнира получит €18 тыс. Специальные призы также достанутся лучшим среди ветеранов (старше 60 лет), юниоров (до 18 лет) и женщин. По традиции победитель получит право в июле сыграть в супертурнире в Дортмунде.

Соревнования пройдут в московской гостинице "Космос" по швейцарской системе в девять туров, которые запланированы на 20-28 февраля, партии будут начинаться в 15:00 мск. 1 марта состоится турнир по блицу.

Впервые фестиваль "Аэрофлот Опен" прошел в Москве в 2002 году. В разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Ян Непомнящий, грузин Баадур Джобава. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл Сергей Карякин, а год назад победа досталась Владимиру Федосееву, который набрал в девяти турах семь очков.

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