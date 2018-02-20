"Барселона" на пути к новому рекорду в Лиге чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Испанская "Барселона" сыграет на выезде с английским "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другом матче игрового дня в Мюнхене встретятся местная "Бавария" и турецкий "Бешикташ".

Противостояние "Барселоны" и "Челси" расценивается как одно из центральных событий плей-офф турнира. Команды не встречались между собой на протяжении шести лет, а прошлые игры этих клубов зачастую были яркими и носили принципиальный характер. Если "Челси" после пропуска прошлого еврокубкового сезона необходимо возвращать былые позиции в элите европейского футбола, то у "Барселоны" на кону не только дальнейшее продвижение в турнире, но и очередной рекорд - испанский клуб в 11-й раз подряд может выйти в четвертьфинал турнира. Особый интерес вызывает игра полузащитников лондонской команды Сеска Фабрегаса и Педро Родригеса, которые не раз выигрывали крупные турниры в составе "Барселоны".

"Барселона" с отрывом в семь очков от второго места лидирует в чемпионате Испании, ни разу не проиграв за 24 тура. Каталонский клуб повторил собственное достижение - 31 матч подряд без поражений в национальном первенстве. Дополнительным подтверждением силы "Барселоны" в текущем сезоне является количество забитых голов в чемпионате - 62 (в среднем почти 2,6 гола за игру). При этом в Лиге чемпионов результативность испанцев меньше - 1,5 гола за матч, что объясняет отсутствие игроков "Барселоны" даже в первой двадцатке лучших бомбардиров турнира.

В последнем туре чемпионата испанский клуб одержал победу над "Эйбаром" (2:0). Голы забили Луис Суарес и Хорди Альба, а Лионель Месси упрочил лидерство в рейтинге ассистентов чемпионата - 11 голевых передач в 24 играх.

"Челси", несмотря на нестабильные результаты в чемпионате, продолжает оставаться в зоне Лиги чемпионов, занимая четвертое место в турнирной таблице. В 2018 году лондонцы провели в чемпионате шесть матчей, одержав две крупные победы, потерпев два разгромных поражения и еще дважды сыграв вничью. Одним из героев противостояния может стать бельгиец Эден Азар, отметившийся дублем в ворота "Вест Бромвича" (3:0) в последнем матче и ставший лучшим бомбардиром "Челси" в чемпионате.

Матч "Челси" - "Барселона" пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, начало - в 22:45 мск. Главный арбитр - Джюнейт Чакыр из Турции.

Чемпионская дуэль "Баварии" и "Бешикташа"

Пара "Баварии" и "Бешикташа" является единственной, в которой встретятся действующие чемпионы своих стран.

"Бавария" - последний клуб не из Испании, выигравший Лигу чемпионов (в 2013 году). Даже одержав пять побед в шести матчах группового этапа, немецкая команда не смогла выйти в плей-офф турнира с первого места, уступив по дополнительным показателям французскому "Пари Сен-Жермен".

"Бавария" практически обеспечила себе очередной чемпионский титул в Германии, имея отрыв в 19 очков от второго места за 11 туров до финиша. Мюнхенский клуб на протяжении шести сезонов не останавливается в Лиге чемпионов раньше четвертьфинала, что подтверждает текущий статус "Баварии" как одного из основных фаворитов турнира. Несмотря на давнюю тяжелую травму основного голкипера Мануэля Нойера, на счету "Баварии" наименьшее количество пропущенных голов в чемпионате - 18 в 21 играх, а в атаке главной ударной силой немецкого гранда остается Роберт Левандовский, лидирующий в гонке бомбардиров бундеслиги с 20 голами. Именно польский форвард принес "Баварии" волевую победу над "Вольфсбургом" (2:1) в последнем матче чемпионата.

"Бешикташ" в текущем розыгрыше чемпионата Турции занимает после 22 туров четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В составе турецкого клуба выступают два бывших футболиста московского ЦСКА - полузащитник Джанер Эркин и нападающий Вагнер Лав, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата Турции (12 голов в 17 матчах).

Матч "Бавария" - "Бешикташ" пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене, начало - в 22:45 мск. Главный арбитр - Овидиу Хацеган из Румынии.

Ответные матчи пройдут 14 марта в Барселоне и Стамбуле соответственно.