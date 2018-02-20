РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с "Ростова"

ТАСС, 20 февраля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В понедельник РФС наложил на "Ростов" временный запрет на регистрацию новых игроков. Для снятия запрета клуб должен был выплатить задолженность бывшему футболисту команды Александру Ерохину, который в данный момент выступает за петербургский "Зенит". Сообщается, что "Ростов" исполнил решение палаты и рассчитался с Ерохиным, поэтому клуб может осуществлять регистрацию новых футболистов.

Также РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с "Тюмени", которая исполнила решение комитета по статусу игроков РФС и погасила задолженность перед Сергеем Сердюковым.

С "Томи" палата по разрешению споров РФС сняла запрет и позволила команде временно до 20 марта 2018 года регистрировать новых игроков. Данное решение связано с тем, что футболист Алексей Пугин и ФК "Томь" обратились в РФС с заявлением временно снять обеспечительную меру с клуба в виде запрета на регистрацию футболистов.