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Тренер "Црвены Звезды" рассчитывает, что матч 1/16 финала ЛЕ с ЦСКА не будет перенесен

Спорт
20 февраля, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Матч запланирован на среду в Москве

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный тренер белградского клуба "Црвена Звезда" Владан Милоевич надеется, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу против ЦСКА не будет перенесен из-за возможной низкой температуры воздуха в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В среду ЦСКА сыграет в ответном матче 1/16 финала турнира с "Црвеной Звездой". По предварительным прогнозам синоптиков, в день игры ожидается до минус 16 градусов. Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

"Не хотелось бы вести разговоры о возможном переносе матча, я рассчитываю, что игра состоится. Есть специальная организация, которая решает этот вопрос, если будут какие- нибудь изменения, то нас проинформируют. Мы с соперником находимся в равных условиях, и если в начале матча нам будет холодно, то мы быстро приспособимся", - сказал Милоевич.

Также тренер отметил, что футболисты "Црвены Звезды" будут биться за честь страны в ответном матче против ЦСКА. "Что касается ожиданий от игры, то могу сказать, что мы не выделяем эту встречу как особенную. Как и в матчах чемпионата Сербии, мы будем играть только на победу, за честь клуба, за честь страны, футболисты будут выкладываться по максимуму, чтобы добиться положительного результата", - добавил он.

Матч состоится на "ВЭБ-Арене", начало в 20:00 мск.

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