Крстичич: "Црвена Звезда" не испытывает давления перед матчем Лиги Европы с ЦСКА

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты сербского клуба "Црвена Звезда" не испытывают психологического давления перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник белградской команды Ненад Крстичич.

В среду ЦСКА сыграет в ответном матче 1/16 финала турнира с "Црвеной Звездой". Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

"Атмосфера в команде потрясающая. Тренерский штаб готовил нас как к первому матчу, так и ко второму. К сожалению, несмотря на шансы, в первой игре так и не удалось победить. Мы настраиваемся только на победу, поэтому о психологическом давлении не может быть и речи", - сказал Крстичич.

Также полузащитник добавил, что домашняя ничья против ЦСКА является комфортным результатом перед ответной встречей. "Знаем, что ЦСКА сильный соперник, который неплохо проявил себя в еврокубковой кампании. Однако считаю, что домашний результат является для нас комфортным, главное - забить", - считает Крстичич.

Матч состоится на "ВЭБ-Арене", начало в 20:00 мск.