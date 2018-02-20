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Крстичич: "Црвена Звезда" не испытывает давления перед матчем Лиги Европы с ЦСКА

Спорт
20 февраля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

По словам игрока сербского клуба, атмосфера в команде потрясающая

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Ненад Крстичич (в центре)

Ненад Крстичич (в центре)

© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты сербского клуба "Црвена Звезда" не испытывают психологического давления перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник белградской команды Ненад Крстичич.

В среду ЦСКА сыграет в ответном матче 1/16 финала турнира с "Црвеной Звездой". Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

"Атмосфера в команде потрясающая. Тренерский штаб готовил нас как к первому матчу, так и ко второму. К сожалению, несмотря на шансы, в первой игре так и не удалось победить. Мы настраиваемся только на победу, поэтому о психологическом давлении не может быть и речи", - сказал Крстичич.

Также полузащитник добавил, что домашняя ничья против ЦСКА является комфортным результатом перед ответной встречей. "Знаем, что ЦСКА сильный соперник, который неплохо проявил себя в еврокубковой кампании. Однако считаю, что домашний результат является для нас комфортным, главное - забить", - считает Крстичич.

Матч состоится на "ВЭБ-Арене", начало в 20:00 мск.

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