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НОК Венгрии пересмотрит критерии отбора спортсменов на ОИ после курьеза с фристайлисткой

Спорт
20 февраля, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

В Федерации лыжного спорта Венгрии заявили, что до Игр в Пхёнчхане не знали, как выступает Элизабет Суэйни и отметили, что спортсменка сама профинансировала свою подготовку к Олимпиаде

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Венгрии пересмотрит критерии отбора спортсменов на Олимпийские игры после курьезного случая с фристайлисткой Элизабет Мариан Суэйни в дисциплине хафпайп на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы НОК Венгрии.

Во вторник завершились женские соревнования во фристайле в дисциплине хафпайп, где победила канадка Кэсси Шарп. Суэйни, родившаяся в США, но представляющая команду Венгрии, заняла последнее последнее 30-е место. По правилам, в данной дисциплине спортсмены на горных лыжах должны выполнять прыжки и сложные трюки на специальной вогнутой конструкции (хафпайпе). Суэйни во время заезда проехала по хафпайпу, выполнив самый простой трюк аллей-уп (лыжник, едущий вверх, разворачивается на 180 градусов).

"НОК Венгрии извлечет уроки после случая с Суэйни и пересмотрит критерии отбора спортсменов на Игры. Мы проведем необходимую работу при содействии экспертов в ближайшем будущем", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

33-летняя Суэйни не является профессиональной спортсменкой. Чтобы попасть на Олимпиаду, спортсменке нужно было финишировать в числе 30 лучших на этапах Кубка мира. Суэйни принимала участие в соревнованиях, где выступали меньше 30 участников. "Я старалась, как можно лучше представить Венгрию на Играх и вдохновить других начать заниматься фристайлом", - приводит слова Суэйни американская газета The Denver Post.

В Федерации лыжного спорта Венгрии заявили, что до Игр в Пхёнчхане не знали, как выступает Суэйни и отметили, что спортсменка сама профинансировала свою подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане. Игры 2018 года завершатся 25 февраля.

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