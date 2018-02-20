Футбольная ассоциация Англии обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 20 февраля. Футбольная ассоциация Англии обвинила лондонский клуб "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб не смог обеспечить, чтобы информация о местонахождении игроков была правильно представлена три раза в течение 12 месяцев. До 27 февраля 2018 года "Вест Хэм" должен ответить на данное обвинение.

"Нарушение является административной небрежностью в системе информации Футбольной ассоциации Англии о местонахождении футболистов. Например, адрес игрока был корректно зарегистрирован в системе, а номер дома был записан некорректно. Клуб хочет внести ясность, что нарушение является просчетом администрации клуба и не касается ни одного из футболистов", - сказано в заявлении "Вест Хэма".

Лондонский клуб занимает 12-е место в чемпионате Англии после 27 туров. В активе команды 30 очков.