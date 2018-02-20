Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольная ассоциация Англии обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил

Спорт
20 февраля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Клуб не смог обеспечить, чтобы информация о местонахождении игроков была правильно представлена три раза в течение 12 месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 февраля. Футбольная ассоциация Англии обвинила лондонский клуб "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб не смог обеспечить, чтобы информация о местонахождении игроков была правильно представлена три раза в течение 12 месяцев. До 27 февраля 2018 года "Вест Хэм" должен ответить на данное обвинение.

"Нарушение является административной небрежностью в системе информации Футбольной ассоциации Англии о местонахождении футболистов. Например, адрес игрока был корректно зарегистрирован в системе, а номер дома был записан некорректно. Клуб хочет внести ясность, что нарушение является просчетом администрации клуба и не касается ни одного из футболистов", - сказано в заявлении "Вест Хэма".

Лондонский клуб занимает 12-е место в чемпионате Англии после 27 туров. В активе команды 30 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама