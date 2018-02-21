СМИ: ФИФА может не допустить сборную Саудовской Аравии к ЧМ-2018

ТАСС, 21 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) обеспокоена политическим конфликтом между Саудовской Аравией и Катаром и может не допустить сборную Саудовской Аравии к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом сообщает испанская газета As.

По информации издания, причиной возможных санкций может стать вмешательство руководства страны в футбол, а также отказ Саудовской Аравии принимать катарские клубы в рамках азиатской Лиги чемпионов и отправлять свои команды в Катар.

Отмечается, что ФИФА следит за развитием ситуации и не хочет повторения "актов политизации футбола".

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения арабских соседей необоснованными.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Саудовской Аравии является соперником национальной команды России по групповому этапу турнира, сборные должны провести матч открытия первенства 14 июня в "Лужниках".