"Лейпциг" сделал курилку в гостевой раздевалке для тренера "Наполи" перед матчем ЛЕ

ТАСС, 21 февраля. Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" сделал отдельную комнату для курения в гостевой раздевалке своего домашнего стадиона для главного тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри перед игрой 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Также, по информации издания, в раздевалке были отключены детекторы дыма. Это было сделано по просьбе "Наполи", итальянский клуб заплатил за выполнение работ.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Наполи" пройдет 22 февраля в Германии. В первой встрече "Лейпциг" выиграл со счетом 3:1.