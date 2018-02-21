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"Лейпциг" сделал курилку в гостевой раздевалке для тренера "Наполи" перед матчем ЛЕ

Спорт
21 февраля, 3:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Итальянский клуб оплатил проведение работ на стадионе

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ТАСС, 21 февраля. Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" сделал отдельную комнату для курения в гостевой раздевалке своего домашнего стадиона для главного тренера итальянского "Наполи" Маурицио Сарри перед игрой 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Также, по информации издания, в раздевалке были отключены детекторы дыма. Это было сделано по просьбе "Наполи", итальянский клуб заплатил за выполнение работ.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Наполи" пройдет 22 февраля в Германии. В первой встрече "Лейпциг" выиграл со счетом 3:1.

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