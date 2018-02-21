Российские спортсмены выиграли в среду две медали на Олимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России завоевала две медали в двенадцатый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Российские хоккеистки проиграли команде Финляндии в матче за бронзу, мужская хоккейная команда вышла в полуфинал, где сыграет с чехами, тогда как Алина Загитова и Евгения Медведева лидируют после короткой программы в соревнованиях фигуристок.

Призерами Олимпиады стали лыжники Александр Большунов и Денис Спицов в командном спринте свободным стилем, а также фристайлист Сергей Ридзик в ски-кроссе. Большунов и Спицов уступили лишь норвежцам Мартину Сундбю и Йоханнесу Клэбо, но сумели опередить фаворитов из Франции, Швеции и Италии. Бронзу выиграли французы Морис Манифика и Ришар Жув.

Большунов и Спицов в Пхёнчхане уже выиграли серебро в составе эстафетной команды, на их счету также по одной бронзе - в спринте классическим стилем и гонке на 15 км свободным стилем соответственно. Однако составить конкуренцию норвежцам в борьбе за золото молодым россиянам пока не удается - скандинавы выиграли здесь эстафету, Клэбо к тому же стал чемпионом в спринте.

Женская спринтерская команда в составе Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой показала в финале лишь девятый результат. Олимпийскими чемпионками сенсационно стали американские лыжницы Киккан Рэндалл и Джессика Диггинс, которые на финише опередили шведок, представленных Шарлоттой Каллой и Стиной Нильссон. Бронзу выиграли норвежки Марит Бьорген и Майкен Фалла, при этом 37-летняя Бьорген завоевала уже четвертую медаль в Пхёнчхане, доведя их общее количество до рекордных 14. Семь раз Бьорген выиграла олимпийское золото, в Пхёнчхане победив в составе эстафетной команды.

Ридзик упал, но выиграл бронзу

Бронзовую медаль в ски-кроссе завоевал Сергей Ридзик, который в финале уступил лишь канадцу Брэйди Леману и Марку Бишофбергеру из Швейцарии. В финальном заезде россиянин столкнулся с канадцем Кевином Друри, упал, но смог финишировать третьим. Его оппонента же в итоге дисквалифицировали.

Семен Денщиков завершил выступление в четвертьфинале, Егор Коротков и Игорь Омелин - в 1/8 финала.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало 13 медалей - четыре серебряные и девять бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл- микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды, Ильи Бурова (фристайл, акробатика) и Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс).

Рекордные Загитова и Медведева и полуфинал в хоккее

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первые два места в короткой программе женского олимпийского турнира. Обеим россиянкам удалось побить мировой рекорд, а занимающую третье место канадку Кейтлин Осмонд они опережают почти на три балла.

Медведева установила рекорд первой (81,61 балла), побив собственное достижение во время командного турнира Игр в Пхёнчхане. Уже через несколько минут он был обновлен Загитовой (82,92).

Лишь 12-й результат показала еще одна российская фигуристка Мария Сотскова, неудачно выступила в короткой программе и опытная итальянка Каролина Костнер, которая занимает шестое место. Произвольные программы фигуристки представят 23 февраля.

Российские хоккеисты вышли в полуфинал, со счетом 6:1 разгромив соперников из Норвегии. Шайбами отметились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин, причем для каждого из российских игроков этот гол стал первым на турнире.

В пятницу команда олимпийских атлетов из России сыграет в полуфинале с чехами. Чешская сборная в утреннем матче среды в серии буллитов обыграла американцев - 3:2, победный бросок выполнил 35-летний ветеран Петр Коукал.

Другую полуфинальную пару составили сборные Канады и Германии. Немецкие хоккеисты совершили главную пока сенсацию Олимпиады, обыграв чемпионов мира из Швеции - 4:3 в дополнительное время. Канадцам же хватило единственной шайбы Максима Норо, чтобы победить финнов.

Хоккеистки не дотянулись до бронзы

Российские хоккеистки в матче за третье место уступили соперницам из Финляндии со счетом 2:3, однако четвертое место стало лучшим результатом в олимпийской истории отечественного женского хоккея. Трижды россиянки выигрывали бронзу на чемпионатах мира, однако на Олимпиадах ранее в полуфинал не пробивались.

Если в матче групповой стадии подопечные Алексея Чистякова проиграли финкам со счетом 1:5, то в этой встрече сумели навязать соперницам борьбу и в концовке едва не ушли от поражения. Лишь в пятом матче на олимпийском турнире россиянки сумели забросить более одной шайбы - отличились Ольга Сосина и Любовь Белякова. В Пхёнчхане на счету россиянок оказалось всего три олимпийских гола.

"Мы проиграли, но боролись до конца. Мы были семьей на площадке. Играли до победного. Выиграть было реально, но, видимо, мы не усвоили свои ошибки", - рассказала российский форвард Алена Старовойтова.

"Мы оказали достойное сопротивление, но был обидный гол - не хватило концентрации, еще были ошибки. Был ряд ненужных удалений", - заявил Чистяков.

22 февраля в финале сыграют сборные Канады и США.

Девятое место команды Моисеевой

Российские керлингистки команды Виктории Моисеевой завершили выступления на олимпийском турнире, заняв с двумя победами девятое место из десяти. В среду россиянки проиграли командам Южной Кореи (2:11) и Канады (8:9). "Нас сломило то, что матчи, которые мы должны были выигрывать, заканчивались не в нашу пользу", - рассказала Моисеева. "Обидно, когда ты хорошо играешь, но все равно проигрываешь, - продолжила российский скип. - Свою роль сыграли невезение и психологический момент".

В 2014 году в Сочи команда Анны Сидоровой также заняла девятое место, но сумела одержать три победы. Лучшим результатом россиянок на Олимпиадах остается шестое место, которое в 2006 году заняла команда Людмилы Прививковой.

В полуфинал женского турнира вышли команды Южной Кореи (восемь побед), Швеции (7), Великобритании (6) и Японии (5). В мужском полуфинале сыграют сборные Швеции, Канады, США, а также Великобритании или Швейцарии, которым утром в четверг предстоит тай-брейк.

Рекордные медали Японии

Норвежцы и японки стали победителями командных гонок преследования в конькобежном турнире. В мужском финале Ховард Бокко, Симен Нильсен и Сверре Педерсен победили сборную Южной Кореи. Бронзовые награды завоевали конькобежцы из Нидерландов, которые в утешительном финале опередили соперников из Новой Зеландии.

В женском финале с олимпийским рекордом победила сборная Японии в составе Михо Такаги, Аяно Сато и Наны Такаги, опередив голландок. Бронза у конькобежек из США. Японская сборная установила собственный рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде - 11. Десять медалей японцы выиграли на домашних Играх 1998 года в Нагано.

Немецкое золото в бобслее

Немецкие бобслеистки Мариама Яманка и Лиза Буквиц стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях двоек. По итогам четырех попыток лишь на семь сотых секунды отстал американский экипаж Эланы Майерс-Тэйлор и Лорен Гиббс, бронзовые медали выиграли канадки Кейлли Хамфрис и Фелиция Джордж.

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова показали 12-й результат, Александра Родионова и Юлия Беломестных - 17-й. "Мне очень грустно, - призналась Родионова. - Не могу сказать, что мы сделали здесь все, что могли. У нас были ошибки, но я не считаю себя пилотом 17-го места, который может побеждать только Нигерию и Ямайку".

"К сожалению, ни один заезд толком нам здесь не дался - ни на соревнованиях, ни на тренировках, - заметила Сергеева. - Старт стабильно хороший, а все остальное никак. Почему-то не получалось у меня здесь, опаздывала по трассе, ошибки допускала".

В скоростном спуске у женщин олимпийское золото выиграла итальянская горнолыжница София Годжа. Второе место у норвежки Рагниль Мовинкель, бронзовую награду завоевала американка Линдси Вонн. Годжа является лидером в зачете скоростного спуска Кубка мира. 33-летняя Вонн завоевала первую медаль в Пхёнчхане, на ее счету титул олимпийской чемпионки в скоростном спуске в Ванкувере в 2010 году и там же завоеванная бронзовая медаль в супергиганте.

В сноуборде состоялась квалификация в биг-эйре у мужчин, в число 12 финалистов не удалось пробиться российским спортсменам Антону Мамаеву и Владу Хадарину. Лучшие результаты в квалификации показали Карлос Гарсия Найт из Новой Зеландии, швейцарец Йонас Бёзигер и канадец Макс Парро - серебряный призер Игр в Пхёнчхане в слоупстайле.

Финал в этом виде состоится 24 февраля.