Арбитр Москалев обслужит матч Кубка России по футболу "Крылья Советов" - "Спартак"

ТАСС, 21 февраля. Судья из Воронежа Владимир Москалев будет работать на матче 1/4 финала Кубка России по футболу между "Крыльями Советов" из Самары и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами главного арбитра будут Алексей Стипиди из Краснодара и Дмитрий Колосков из Уфы. Резервным арбитром назначен Александр Борисов (Самара), инспектором матча - Эдуард Малый (Волгоград).

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде.