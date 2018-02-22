Россиянка Ольга Степанова завоевала золото ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Ольга Степанова одержала победу на чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями на дистанции 10 м. Чемпионат Европы проходит в Дьёре (Венгрия).

Второе место заняла другая россиянка Юлия Эйдензон, третье - украинка Галина Авраменко.

Ранее на турнире Максим и Ольга Степановы завоевали золото в соревнованиях смешанных команд. В финале они одержали победу над Владиславом Щепоткиным и Юлией Эйдензон.

Владислав Щепоткин завоевал золото в мужском состязании по стрельбе из винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями на дистанции 10 м, победив в финале Степанова. Третье место занял венгр Лазло Борос.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 26 февраля.