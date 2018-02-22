Атлеты и болельщики из КНДР отправятся на родину сразу после церемонии закрытия Олимпиады

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Спортсмены и болельщики из КНДР, участвующие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, отправятся на родину сразу после церемонии закрытия Игр. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства объединения Республики Корея.

"Подробности относительно возвращения северокорейцев на родину обсуждаются, выезд предварительно запланирован на 25 февраля", - сообщил он.

Чиновник также напомнил, что члены официальной делегации КНДР, художественный ансамбль "Самчжиён" и показательная команда тхэквондоистов вернулись на родину сразу после окончания своих программ.

Он добавил, что официальные представители КНДР не планируют принять участие в церемонии закрытия Игр, которая пройдет 25 февраля.