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Российские хоккеисты тренируются без изменений в сочетаниях перед полуфиналом ОИ с чехами

Спорт
22 февраля, 9:00 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

В четверг россияне обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале олимпийского турнира

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Василий Кошечкин

Василий Кошечкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Норвегии на олимпийском турнире не претерпели изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг россияне обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале Олимпиады (6:1). В полуфинальной игре подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин;
  • "красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов, Вадим Шипачев;
  • "синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;
  • "черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев; Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко.

Полуфинальный матч Олимпийских игр между российскими и чешскими хоккеистами состоится 23 февраля.

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