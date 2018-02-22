Российские хоккеисты тренируются без изменений в сочетаниях перед полуфиналом ОИ с чехами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Норвегии на олимпийском турнире не претерпели изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг россияне обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале Олимпиады (6:1). В полуфинальной игре подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин;

"красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов, Вадим Шипачев;

"синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;

"черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев; Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко.

Полуфинальный матч Олимпийских игр между российскими и чешскими хоккеистами состоится 23 февраля.