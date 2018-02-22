Российские хоккеисты тренируются без изменений в сочетаниях перед полуфиналом ОИ с чехами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Норвегии на олимпийском турнире не претерпели изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В четверг россияне обыграли сборную Норвегии в четвертьфинале Олимпиады (6:1). В полуфинальной игре подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии.
Полностью сочетания выглядят следующим образом:
Полуфинальный матч Олимпийских игр между российскими и чешскими хоккеистами состоится 23 февраля.