"Зенит" оформил путевку в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив "Селтик"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Российский "Зенит" на своем поле победил шотландский "Селтик" со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу и вышел в 1/8 финала турнира. Первая игра прошла в Глазго и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В ответной встрече голы забили Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Александр Кокорин. Для Ивановича гол стал особенным, потому что он был забит в день рождения защитника. В четверг сербу исполнилось 34 года. Кузяев забил первый гол в еврокубках.

"Зенит" стал третьим российским клубом, вышедшим в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее путевку в следующую стадию турнира оформили московские ЦСКА и "Локомотив", обыгравшие сербскую "Црвену Звезду" и французскую "Ниццу" соответственно.

В 1/8 финала Лиги Европы также прошли португальский "Спортинг", чешская "Виктория Пльзень", итальянские "Лацио" и "Милан", французские "Лион" и "Марсель", испанские "Атлетико" и "Атлетик", немецкие "Ред Булл Лейпциг" и дортмундская "Боруссия", английский "Арсенал", киевское "Динамо" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".

Неполная поддержка

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Зенит" штрафом в размере €10 тыс. евро и частичным закрытием трибун на домашний матч с "Селтиком" из-за вывешивания на трибуне расистского баннера и использование пиротехники во время встречи с македонским "Вардаром" (2:1) в ноябре.

В секторе, где в игре с "Вардаром" было развернуто запрещенное полотно, "Зенит" в матче с "Селтиком" повесил другой баннер с надписью Equal Game ("Равная игра"). На этой же трибуне вокруг большого полотна сидели болельщики с детьми, приглашенные по бесплатным билетам. Активные болельщики не в полном составе располагались только в секторах верхнего яруса.

Всего на матче присутствовало 50492 зрителя. Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий около 56 тысяч человек, заполнялся долго. Многие болельщики не могли попасть на территорию арены спустя полчаса после начала матча. Из-за длинных очередей на входе и сильного мороза некоторые пришедшие стали нервничать, ругаться и лезть без очереди, после этого стюардам на помощь пришли сотрудники ОМОНа. На начало второго тайма все задержавшиеся болельщики смогли пройти на трибуны.

Самыми пунктуальными оказались болельщики "Селтика". Гостевой сектор начал заполняться еще за два часа до начала встречи. Всего шотландскую команду поддерживало около 200 человек.

Желание сыграть с лондонским "Арсеналом"

После матча главный тренер "Зенита" Роберто Манчини был очень сдержан. По его словам, игроки команды провели отличный матч, хотя соперник отчаянно сопротивлялся. "Мы провели очень хороший матч и выиграли, я всем доволен", - отметил итальянский специалист.

Полузащитник петербургского клуба Леандро Паредес пропустит следующий матч Лиги Европы из-за перебора желтых карточек. Манчини заявил, что это большая потеря для "Зенита". "Это очень важный и сильный игрок, его нехватка будет ощущаться. Но мы надеемся, что физическое состояние команды будет только улучшаться, мы справимся без него", - сказал наставник "Зенита".

Тренер "Селтика" Брендан Роджерс выделил в составе петербуржцев Ивановича, Паредеса и Кокорина. По его мнению, это очень хорошие футболисты, но "Зенит" силен и командной игрой. "В этом матче на нас оказывалось гораздо большее давление, наша оборона не выдерживала атаки "Зенита". Возможно, нам не повезло, потому что у "Зенита" много молодых игроков, они быстрее, да и защитники нас подвели", - подчеркнул тренер.

Нападающий Кокорин был более открыт с журналистами. В микст-зоне футболист не отказал в комментариях никому и рассказал, что хотел бы в 1/8 финала Лиги Европы сыграть против лондонского "Арсенала".

"Зенит" не знает поражений

"Зенит" продолжает идти без поражений в домашних матчах основной сетки Лиги Европы. Ранее петербуржцы провели 17 игр на своем поле, в которых 16 раз победили и один раз сыграли вничью. "Селтик" наоборот до сих пор не может выиграть в гостевых матчах основной сетки турнира, ранее у команды было восемь ничьих и пять поражений.

"Селтик" потерпел первое гостевое поражение от российского клуба во всех турнирах, ранее шотландцы трижды играли не на своем поле против россиян, два раза выиграли и один раз сыграли вничью.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне. "Зенит" может попасть на любого соперника, кроме киевского "Динамо". УЕФА при жеребьевках разводит российские и украинские клубы вплоть до финала.