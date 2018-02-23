Каррера: "Спартак" не позволил "Атлетику" создать много моментов

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" провели хороший матч и не позволили создать игрокам испанского "Атлетика" много опасных моментов у своих ворот в матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Спартак" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский "Атлетик" со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 турнира по сумме двух матчей. Первая встреча завершилась победой "Атлетика" - 3:1.

"Мне не кажется, что в последние 20 минут игроки "Спартака" подсели физически, мы просто позволили "Атлетику" создать несколько моментов, потому что шли в атаку, а так команда боролась до последней минуты. При этом мы хорошо сыграли в обороне и не позволили сопернику создать много моментов у своих ворот", - сказал Каррера.

Также тренер отметил, что не знает характер травмы защитника "Спартака" Сердара Таски, вместо которого на 11-й минуте на поле вышел Илья Кутепов. "Сердар отправился в больницу, надеемся, что с ним все будет хорошо", - сказал итальянский специалист.

В 1/8 финала продолжат борьбу три российских клуба - московские ЦСКА и "Локомотив", а также санкт-петербургский "Зенит". Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.