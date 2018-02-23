Шведские керлингистки сыграют со сборной Южной Кореи в финале Олимпиады

Камень для игры в керлинг © EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Женские сборные Южной Кореи и Швеции сыграют в финале олимпийского турнира по керлингу. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Команда Южной Кореи в полуфинале обыграла японок со счетом 8:7. В другом матче 1/2 финала шведки победили сборную Великобритании - 10:5.

Женский турнир по керлингу проходит на Олимпиаде в шестой раз. Сборная Швеции является двукратным победителем Игр (2006, 2010). Также на счету шведок серебро (2014) и бронза (1998).

Сборная Южной Кореи во второй раз в истории принимает участие в Олимпийских играх. На Играх-2014 в Сочи корейские керлингистки заняли восьмое место.

В матче за бронзу сборная Великобритании сыграет с командой Японии. Встреча запланирована на 24 февраля. Финал женского турнира по керлингу пройдет 25 февраля.