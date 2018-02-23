В Федерации плавания США разразился скандал из-за домогательств к малолетним спортсменам

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Двое функционеров Федерации плавания США покинули свои посты на фоне скандала вокруг обвинений в сексуальных домогательствах к спортсменам. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, в отставку ушла Сьюзан Весснер, занимавшая пост старшего директора по вопросам безопасности в спорте и управляющий директор Пэт Хоган, отвечавший за развитие спортивных клубов.

Эти отставки произошли всего через несколько дней после того, как были опубликованы результаты расследования, проведенного South California News Group, согласно которому сотни молодых спортсменов подвергались сексуальным домогательствам со стороны тренеров и других спортивных функционеров, а Федерация плавания США не предпринимала мер для их защиты. В феврале в интервью агентству Associated Press чемпионка мира 2009 года Ариана Кукорс рассказала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера Шона Хатчинсона на протяжении нескольких лет.

Президент Федерации плавания США Тим Хинчли разместил обращение, в котором утверждал, что федерация "не потерпит сексуальных домогательств или нарушений дисциплины" и "не будет уклоняться от признания или от поддержки тех, кто подвергся домогательствам".

Скандал в федерации плавания разразился практически одновременно судебным процессом над экс-врачом женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который в начале февраля был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок.