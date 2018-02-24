Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до и во время Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до Олимпиады и в ходе проведения зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Женская российская команда - молодая и чистая, - сказал Фазель. - Их проверяли 400 раз, столько было взято проб. Мы со своей стороны проделали большую работу, чтобы турнир был чистым".

Женские соревнования по хоккею на Олимпиаде начались 10 февраля и завершились в четверг, победу одержала сборная США, обыгравшая в финале канадок. Представительницы команды олимпийских атлетов из России в матче за бронзу проиграли финкам.

Олимпиада завершится 25 февраля.