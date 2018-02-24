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Около 200 тыс. человек подписались на фигуристку Медеведу в соцсетях за время ОИ-2018

Спорт
24 февраля, 13:48 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 24, февраля. /ТАСС

Спортсменка стала двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек подписались на страницы российской фигуристки Евгении Медведевой в социальных сетях за время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Медведева в Пхёнчхане стала двукратным серебряным призером - в командных и индивидуальных соревнованиях.

"За время Олимпиады у меня прибавилось около 200 тыс. подписчиков в соцсетях, - сказала Медведева. - Я была не очень готова к этому. Я долго отсутствовала в соцсетях и не представляю, с чего начинать свою активность там. Думаю об этом второй день подряд".

В официальном аккаунте Медведевой в Instagram 473 тыс. подписчиков.

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