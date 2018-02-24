Российская керлингистка Брызгалова поблагодарила болельщиков за поддержку

ТАСС, 24 февраля. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, лишившаяся олимпийской бронзы в дабл-миксте из-за дисквалификации своего партнера Александра Крушельницкого, поблагодарила болельщиков за поддержку в своем Instagram.

Ранее CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Рассмотрение дела было начато после того, как в пробе российского керлингиста был обнаружен мельдоний. Крушельницкий позднее отказался от слушаний в CAS, признав факт наличия запрещенного вещества в допинг-пробе. При этом спортсмен объявил, что выступает за расследование произошедшего с целью найти неопровержимые доказательства своей невиновности.

"Это была очень сложная неделя, - написала Брызгалова. - Спасибо каждому за поддержку и веру в нас".

22 февраля Крушельницкий и Брызгалова согласно решению CAS передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК), а позднее покинули Южную Корею и вылетели в Россию. Бронзовые награды получили норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, до этого занимавшие четвертое место.

Это была очень сложная неделя! Спасибо каждому за поддержку и веру в нас! Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Фев 24, 2018 в 2:56 PST