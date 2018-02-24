Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская керлингистка Брызгалова поблагодарила болельщиков за поддержку

Спорт
24 февраля, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Ранее CAS лишил Александра Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, лишившаяся олимпийской бронзы в дабл-миксте из-за дисквалификации своего партнера Александра Крушельницкого, поблагодарила болельщиков за поддержку в своем Instagram.

Ранее CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Рассмотрение дела было начато после того, как в пробе российского керлингиста был обнаружен мельдоний. Крушельницкий позднее отказался от слушаний в CAS, признав факт наличия запрещенного вещества в допинг-пробе. При этом спортсмен объявил, что выступает за расследование произошедшего с целью найти неопровержимые доказательства своей невиновности.

"Это была очень сложная неделя, - написала Брызгалова. - Спасибо каждому за поддержку и веру в нас".

22 февраля Крушельницкий и Брызгалова согласно решению CAS передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК), а позднее покинули Южную Корею и вылетели в Россию. Бронзовые награды получили норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, до этого занимавшие четвертое место.

Это была очень сложная неделя! Спасибо каждому за поддержку и веру в нас!

Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
2
Небензя: РФ не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Всемирная федерация керлинга поддержала решение CAS в отношении Крушельницкого
5
Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
6
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
7
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама