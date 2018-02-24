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Лыжница Истомина выиграла гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях

Спорт
24 февраля, 15:48 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, февраля. /ТАСС

Второе место заняла Лариса Рясина из Санкт-Петербурга, третье - Елена Соболева из Новосибирской области

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© Андрей Паршин

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Лыжница Мария Истомина, представляющая Пермский край, стала победительницей первой гонки на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые стартовали в Устьянском районе Архангельской области. Дистанцию 10 километров свободным стилем она преодолела за 28 минут 25,6 секунды.

Второе место заняла Лариса Рясина из Санкт-Петербурга. Замкнула тройку сильнейших Елена Соболева из Новосибирской области.

"Всего в гонке приняли участие 67 спортсменок. Сейчас в устьянской Малиновке около минус 18 градусов, в тени термометр показывает минус 22, на солнце значительно теплее", - сообщили ТАСС в пресс-службе агентства по спорту Архангельской области.

Утром в месте проведения соревнований было минус 27 градусов, из-за чего старт был перенесен с 11:00 на 13:00 мск. "Очень сложно бежалось, очень холодно. Я довольна результатом, лидеры все позади", - приводит пресс-служба слова Истоминой.

В 14:30 мск на старт 15-километровой дистанции вышли мужчины. В числе участников Кубка России в Архангельской области российские лыжники, не попавшие на Олимпийские игры в Южной Корее. На участие в субботних гонках заявились в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева.

Лыжные состязания на Всероссийских спортивных соревнованиях проходят в рамках Кубка России. Право выступить в финале Кубка России получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования завершатся 3 марта.

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