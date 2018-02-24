Японские керлингистки обыграли британок и завоевали бронзу на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Японии по керлингу завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане, обыграв в матче за третье место сборную Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу японок. Перед восьмым эндом японки проигрывали со счетом 2:3. Они победили в каждом из трех последних эндов со счетом 1:0.

Сборная Японии впервые в истории завоевала медали Олимпийских игр, ранее такое достижение не покорялось ни мужской, ни женской команде. Лучшим результатом женской сборной Японии являлось пятое место на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Российские керлингистки заняли девятое место на Олимпиаде в Пхёнчхане. Они не смогли выйти из группы, одержав две победы в девяти матчах. За команду олимпийских атлетов из России на Играх выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

Финал женского турнира по керлингу пройдет 25 февраля. За золото сыграют сборные Швеции и Южной Кореи. Встреча начнется в 3:05 мск.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.