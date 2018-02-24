СМИ: УЕФА на год дисквалифицировал французского футболиста Насри за допинг

ТАСС, 24 февраля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один год дисквалифицировал французского полузащитника Самира Насри за употребление допинга. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В январе 2017 года футболист попросил УЕФА предоставить ему терапевтическое исключение на запрещенный метод терапии, тогда же стало известно, что он прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. В феврале прошлого года УЕФА отказал спортсмену в предоставлении исключения. Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но 15 декабря получил отказ.

Ранее сообщалось, что Насри может перейти в испанский клуб "Лас-Пальмас".

На протяжении карьеры Насри выступал за французский "Марсель", английские "Манчестер Сити", "Арсенал", испанскую "Севилью" и турецкий "Антальяспор", с которым футболист расторг контракт в январе 2018 года.