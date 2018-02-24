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СМИ: УЕФА на год дисквалифицировал французского футболиста Насри за допинг

Спорт
24 февраля, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Последним клубом полузащитника был турецкий "Антальяспор"

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Самир Насри в составе "Севильи"

Самир Насри в составе "Севильи"

© EPA/RAUL CARO

ТАСС, 24 февраля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один год дисквалифицировал французского полузащитника Самира Насри за употребление допинга. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В январе 2017 года футболист попросил УЕФА предоставить ему терапевтическое исключение на запрещенный метод терапии, тогда же стало известно, что он прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. В феврале прошлого года УЕФА отказал спортсмену в предоставлении исключения. Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но 15 декабря получил отказ.

Ранее сообщалось, что Насри может перейти в испанский клуб "Лас-Пальмас".

На протяжении карьеры Насри выступал за французский "Марсель", английские "Манчестер Сити", "Арсенал", испанскую "Севилью" и турецкий "Антальяспор", с которым футболист расторг контракт в январе 2018 года.

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