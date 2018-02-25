В Братиславе пройдут конгресс и заседание исполкома УЕФА

БРАТИСЛАВА, 25 февраля /ТАСС/. Первое в 2018 году заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и конгресс организации пройдут в воскресенье и понедельник соответственно в Братиславе.

Исполком утвердит призовые за чемпионат Европы 2020 года, а также регламенты клубных турниров и турниров сборных на 2018 и 2019 годы, в частности Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. На заседании также должны утвердить программу солидарности, в рамках которой национальные ассоциации получают материальную помощь на развитие молодежных, женских и любительских соревнований.

В понедельник состоится 42-й очередной конгресс УЕФА, по итогам которого на вопросы ответит президент организации словенец Александер Чеферин. Делегатам предстоит заслушать отчеты профильных комитетов УЕФА, а также довыбрать на один год нового члена исполкома и вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) от Европы вместо испанца Анхеля Марии Вильяра, который в декабре был отстранен от работы на посту президента Королевской испанской футбольной федерации из-за обвинений в коррупции.

Конгресс также утвердит одного представителя Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) в качестве полноценного члена исполкома УЕФА. Данным нововведением УЕФА хочет увеличить роль ключевых членов организации в процессе принятия решений. Ранее в состав исполкома вошли два члена Ассоциации европейских клубов. EPFL, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 2012 году, является единственной организацией, представляющей интересы европейских профессиональных футбольных лиг на европейском уровне.

Войдет ли остров Джерси в УЕФА

Конгресс рассмотрит заявку на вступление Футбольной ассоциации Джерси (JFA), которая может стать 56-м членом организации.

JFA изъявила желание покинуть состав Футбольной ассоциации Англии и присоединиться к УЕФА как отдельная ассоциация в декабре 2015 года. В сентябре 2016 года УЕФА опубликовал решение, информирующее JFA о том, что ее заявление обсуждалось исполнительным комитетом организации, однако не было направлено на голосование конгресса. JFA подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который удовлетворил ее в июне 2017 года.

Джерси - остров в проливе Ла-Манш, самый крупный в составе Нормандских островов, население составляет около 100 тыс. человек. Остров является коронным владением Великобритании. Среди частично независимых и частично признанных государств в состав УЕФА входят Гибралтар и Косово, которые впервые приняли участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года, а также Фарерские острова.

Россию представят председатель оргкомитета "Россия-2018", член совета ФИФА Алексей Сорокин, исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, который возглавляет комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу и входит в рабочую группу организации по развитию стратегии, и вице-президент РФС, глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Следующее заседание исполкома состоится 24 мая в Киеве, за два дня до финала Лиги чемпионов, который примет Олимпийский стадион.