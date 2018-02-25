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Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла 37-й турнир подряд

Спорт
25 февраля, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Серия россиянки длится с 1 июля 2016 года

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Алексей Панциков/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в помещении, который проходит в Глазго.

25-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, в финале преодолела планку в 1,95 м. Второе место заняла британка Морган Лэйк (1,92), третье место у представительницы Сент-Люсии Леверн Спенсер (1,88).

Ласицкене одержала 37-ю победу подряд, ее серия длится с 1 июля 2016 года.

Следующим турниром для Ласицкене станет зимний чемпионат мира, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.

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