Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла 37-й турнир подряд

ТАСС, 25 февраля. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в помещении, который проходит в Глазго.

25-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, в финале преодолела планку в 1,95 м. Второе место заняла британка Морган Лэйк (1,92), третье место у представительницы Сент-Люсии Леверн Спенсер (1,88).

Ласицкене одержала 37-ю победу подряд, ее серия длится с 1 июля 2016 года.

Следующим турниром для Ласицкене станет зимний чемпионат мира, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.