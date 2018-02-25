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Белорусский шахматист Ковалев вышел в лидеры фестиваля "Аэрофлот Опен"

Спорт
25 февраля, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В его активе четыре победы и две ничьи

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ТАСС, 25 февраля. Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев одержал победу над россиянином Игорем Лысым в матче шестого тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

Ковалев, в активе которого четыре победы и две ничьи, вышел на первое место в турнирной таблице. Следом идут Игорь Лысый, Владислав Артемьев (оба - Россия), Тигран Петросян (Армения) и Мохаммед Табатабай (Иран), набравшие по 4,5 балла.

Действующий победитель турнира россиянин Владимир Федосеев, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников турнира (2724 пункта), проиграл Табатабаю и отстает от лидера на 1,5 балла.

Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель главного турнира получит €18 тыс. и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.

Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.

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