Боброва: российские спортсмены сделали все, чтобы достойно представлять свою страну на ОИ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены сделали все, что могли, чтобы достойно представлять свою страну на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту "Шереметьево" рассказала фигуристка Екатерина Боброва.

Самолет с российскими спортсменами прилетел в Москву около 19:00 мск.

"Спасибо, что пришли нас встречать. Олимпиада была очень сложной после Игр в Сочи, нам помогли наш дух и болельщики на трибунах, для нас очень важна их поддержка и тех, кто вставал в Москве в 4 утра. Ребята сделали все, что могли, чтобы достойно представлять Россию на ОИ, Россия в нашем сердце, и мы доказали это нашими медалями", - сказала Боброва.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля. Российские спортсмены, которые выступали на соревнованиях под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград).