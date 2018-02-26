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Боброва: российские спортсмены сделали все, чтобы достойно представлять свою страну на ОИ

Спорт
26 февраля, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Самолет с российскими спортсменами прилетел в Москву около 19:00 мск

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Екатерина Боброва и Евгения Медведева (слева направо)

Екатерина Боброва и Евгения Медведева (слева направо)

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены сделали все, что могли, чтобы достойно представлять свою страну на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту "Шереметьево" рассказала фигуристка Екатерина Боброва.

Самолет с российскими спортсменами прилетел в Москву около 19:00 мск.

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"Спасибо, что пришли нас встречать. Олимпиада была очень сложной после Игр в Сочи, нам помогли наш дух и болельщики на трибунах, для нас очень важна их поддержка и тех, кто вставал в Москве в 4 утра. Ребята сделали все, что могли, чтобы достойно представлять Россию на ОИ, Россия в нашем сердце, и мы доказали это нашими медалями", - сказала Боброва.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля. Российские спортсмены, которые выступали на соревнованиях под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград).

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