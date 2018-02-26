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Сноубордисты Заварзина и Уайлд, скорее всего, пропустят этап КМ в Турции

Спорт
26 февраля, 21:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулёв

Этап Кубка мира в Турции пройдет 3 марта, следующий этап состоится в Швейцарии 10 марта

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Виктор Уайлд

Виктор Уайлд

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Российские сноубордисты Алена Заварзина и Виктор Уайлд, скорее всего, пропустят предстоящий этап Кубка мира, который пройдет 3 марта в Турции. Об этом Заварзина сообщила ТАСС.

Этап Кубка мира в Турции пройдет 3 марта, следующий этап состоится в Швейцарии 10 марта.

"Вообще, у нас [с Уайлдом] на этой неделе Кубок мира, но мы, скорее всего, его пропустим, поедем уже потом в Швейцарию, - сказала Заварзина. - Пока нужно обязательно прийти в себя и физически, и эмоционально".

В понедельник спецборт с российскими олимпийцами, в числе которых Заварзина и Уайлд, прилетел в Москву примерно в 19:00 мск. На Олимпиаде в Пхёнчхане, которая завершилась 25 февраля, Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе. Уайлд в аналогичной дисциплине занял 10-е место.

28-летняя Заварзина является бронзовым призером Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. 31-летний Уайлд на Олимпиаде-2014 завоевал два золота в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

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