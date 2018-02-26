Фигуристки Медведева и Загитова стали самыми обсуждаемыми спортсменками во время ОИ-2018

ТАСС, 26 февраля. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова стали самыми обсуждаемыми персонами в русскоязычных социальных сетях во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом говорится в исследовании BrandAnalytics.

На Играх-2018 18-летняя Медведева завоевала две серебряные медали (командные соревнования и одиночное катание). 15-летняя Загитова завоевала золото (одиночное катание) и серебро (командные соревнования).

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Более 15% сообщений об Играх посвящено хоккею. Отмечается, что это связано с победой российских хоккеистов на Олимпиаде впервые с 1992 года. Самым обсуждаемым тренером стала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Исследование проведено аналитическим центром Brand Analytics 10-26 февраля 2018 года. Для подготовки исследования проанализированы русскоязычные сообщения с упоминанием Олимпийских игр в различных вариантах написания, исключены сообщения спам-ботов, отобраны сообщения авторов из России. Для построения рейтинга персон использована технология НЕР – выявление именованных сущностей с помощью лингвистического анализа без заранее заданных словарей.

Источниками данных для анализа сообщений социальных медиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ.