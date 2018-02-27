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Болт примет участие в благотворительном футбольном матче

Спорт
27 февраля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Матч состоится 10 июня в Манчестере

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 27 февраля. Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт, завершивший карьеру в 2017 году, примет участие в благотворительном футбольном матче. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Матч состоится 10 июня в Манчестере. В нем примут участие команды знаменитостей и бывших футболистов. Собранные средства пойдут на поддержку проектов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ранее Болт сообщил, что подписал контракт с футбольным клубом, но не сказал с каким. Во вторник южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" выложил в своем Twitter фото Болта в форме команды.

Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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