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Первый паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу в Берлине выдадут 2 марта в "Русском доме"

Спорт
27 февраля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Церемония состоится при сотрудничестве "Дома болельщика ЧМ-2018" с Берлинским футбольным союзом и компанией VFS Global

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Паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017

Паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый паспорт болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет выдан в Берлине в "Русском доме болельщика 2018" Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом во вторник сообщили в Россотрудничестве.

"2 марта в "Русском доме болельщика 2018" в Берлине пройдет торжественная церемония вручения первого Fan ID, - сообщили в агентстве. - Церемония состоится при сотрудничестве "Дома болельщика ЧМ-2018" с Берлинским футбольным союзом и компанией VFS Global".

В Россотрудничестве также отметили, что в торжественной церемонии вручения первого паспорта болельщика примут участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, представители Немецкого футбольного союза, а также президент Берлинского футбольного союза Бернд Шультц. "Обладатель первого Fan ID будет определен в ближайшее время", - добавили в агентстве.

"Русский дом болельщика 2018" в преддверии чемпионата мира по футболу открылся 4 декабря в Российском центре науки и культуры в Берлине. Программа организации фан- центров реализуется Россотрудничеством на базе его зарубежных представительств.

Организаторы ЧМ-2018 планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика. Регистрация на получение паспорта болельщика была открыта 30 октября прошлого года, он оформляется бесплатно. Стать его обладателем можно только в случае наличия билетов на матч или документов, дающих право на их получение. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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