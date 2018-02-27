Хоккеисты ЦСКА, участвовавшие в ОИ, пропустят последний матч регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА, принявшие участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, пропустят последний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил журналистам вратарь Илья Сорокин.

В заключительном туре первенства армейцы на выезде сыграют против ярославского "Локомотива" 1 марта. Об участии в матче с "Локомотивом" защитника Алексея Марченко не уточнялось, при этом игрок вышел на лед против череповецкой "Северстали".

"В Ярославль не поедем, будем готовиться к плей-офф", - сказал Сорокин, что подтвердили его одноклубники, нападающие команды Иван Телегин и Михаил Григоренко.

Игроки ЦСКА, участники ОИ, также пропускают матч чемпионата КХЛ с "Северсталью", который проходит во вторник в Москве.

Российские хоккеисты одержали первую за 26 лет победу на Олимпиаде, в овертайме финала обыграв сборную Германии со счетом 4:3. В составе команды олимпийских атлетов из России были восемь хоккеистов ЦСКА: вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко и нападающие Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Иван Телегин и Михаил Григоренко. В тренерский штаб российской команды входит главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Кроме того, отдых предоставлен и бронзовому призеру в составе сборной Канады защитнику Мэту Робинсону.

ЦСКА набрал 121 очко в 54 играх регулярного чемпионата и обеспечил себе второе место в Западной конференции, гарантирующее участие в плей-офф Кубка Гагарина.