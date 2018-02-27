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Футболисты "Шинника" и "Авангарда" получат звание мастера спорта за полуфинал Кубка России

Спорт
27 февраля, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Во вторник в четвертьфинале Кубка страны "Шинник" обыграл "СКА-Хабаровск", а "Авангард" оказался сильнее пермского "Амкара"

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ТАСС, 27 февраля. Российские футболисты ярославского "Шинника" и курского "Авангарда" старше 16 лет получат звание мастера спорта за выход в полуфинал Кубка страны. Об этом говорится в соответствующем документе на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Во вторник в четвертьфинале Кубка страны "Шинник" обыграл "СКА-Хабаровск" по пенальти со счетом 4:1 (основное и дополнительное время - 0:0), а "Авангард" оказался сильнее пермского "Амкара" в серии 11-метровых - 7:6 (0:0). Оба победителя займут места не ниже четвертого в Кубке страны.

В документе указано, что футболисты старше 16 лет, играющие за команды, которые заняли места с первого по четвертое в Кубке России, получат разряд мастеров спорта РФ. При этом, в соответствии с нормами Единой всероссийской спортивной классификации, звания мастеров спорта присуждаются только гражданам РФ.

Полуфиналы Кубка России пройдут 18 апреля. "Шинник" и "Авангард" сыграют друг против друга.

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