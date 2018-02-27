"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в матче забросили Павел Красковский (29-я минута) и Илья Любушкин (53). По итогам этого матча стала известна первая пара первого раунда плей-офф КХЛ, в которой встретятся "Локомотив" и нижегородское "Торпедо".

Московская команда могла обеспечить себе участие в плей-офф, если бы набрала в игре с "Локомотивом" хотя бы одно очко.

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции с 82 очками. "Локомотив", уже оформивший участие в плей-офф, с 99 баллами располагается на четвертом месте.

В заключительном матче регулярного чемпионата 1 марта "Спартак" дома сыграет со столичным "Динамо". "Локомотив" в этот же день также дома встретится с московским ЦСКА.