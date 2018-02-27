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"Йокерит" одержал волевую победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
27 февраля, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3

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ТАСС, 27 февраля. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (12-я минута), Ээли Толванен (22), Ессе Йоэнсуу (31), Брайан О'Нил (42) и Петер Регин (59). У проигравших отличились Виктор Тихонов (7), Патрик Херсли (10) и Ярно Коскиранта (41). "Йокерит" в первом периоде проигрывал со счетом 0:2. Во вторник команды КХЛ проводят первый матч после паузы на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, на которых российские хоккеисты завоевали золотые медали.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 55 матчах 136 очков, "Йокерит" идет третьим, имея в активе 103 очка.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Йокерит" в гостях сыграет с рижским "Динамо", СКА примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 1 марта.

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" обыграла нижнекамский "Нефтехимик" - 4:0, подольский "Витязь" оказался сильнее братиславского "Слована" - 5:3, минское "Динамо" переиграло одноименный клуб из Риги - 5:3.

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