"Северсталь" обыграла ЦСКА в матче КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Череповецкая "Северсталь" победила столичный ЦСКА со счетом 4:1 в гостевой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У проигравших отличился Максим Шалунов (7-я минута). В составе победителей шайбы забросили Матей Странски (22), Юрий Трубачев (31 и 57) и Александр Мерескин (58).

"Северсталь" занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 82 очками. Команда продолжает борьбу за право сыграть в плей-офф КХЛ. ЦСКА, уже оформивший участие в плей-офф, располагается на втором месте с 121 баллом.

За тур окончания регулярного чемпионата КХЛ известны шесть клубов Западной конференции, которые сыграют в плей-офф турнира. Это СКА, ЦСКА, хельсинкский "Йокерит", "Локомотив", нижегородское "Торпедо" и "Сочи". Еще два участника плей-офф станут известны после заключительного 56-го тура, игры которого пройдут 1 марта. На оставшиеся два места в плей-офф от Западной конференции претендуют "Спартак", "Северсталь" и московское "Динамо".

В следующем матче 1 марта "Северсталь" в гостях встретится с петербургским СКА. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".