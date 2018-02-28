Белорус Ковалев лидирует на шахматном фестивале "Аэрофлот Опен" перед заключительным туром

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Белорус Владислав Ковалев занимает первое место на шахматном фестивале "Аэрофлот Опен" перед заключительным туром. Соревнования проходят в Москве.

Ковалев в восьмом туре победил иранца Мохаммеда Табатабая и возглавляет таблицу, набрав 6,5 очка. Следом идут Табатабай, Игорь Лысый, Владислав Артемьев, Дмитрий Гордиевский (все - Россия), Габриэл Саркисян, Тигран Петросян (оба - Армения), Антон Коробов (Украина), индус Кришнан Сашикиран и Виктор Бологан из Молдавии, все эти девять гроссмейстеров набрали по 5,5 очка.

Действующий победитель турнира россиянин Владимир Федосеев, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2724 пункта), проиграл соотечественнику Евгению Романову и отстает от лидера на 2,5 балла.

Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель главного турнира получит €18 тыс. и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.

Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.