Баскетболистки курского "Динамо" победили "Скио" в первом матче 1/4 финала Евролиги

ТАСС, 28 февраля. Женский баскетбольный клуб "Динамо" из Курска со счетом 73:61 обыграл итальянский "Скио" в первом четвертьфинальном матче Евролиги. Встреча прошла в Курске.

Самой результативной баскетболисткой матча стала американская разыгрывающая российской команды Эпифания Принс, набравшая 17 очков. Вторая встреча 1/4 финала пройдет 7 марта в Италии.

В текущем розыгрыше Евролиги "Динамо" не проиграло ни одного матча.

Евролига является главным еврокубковым турниром среди женских клубов. Баскетболистки курского "Динамо" являются действующими победителями турнира.