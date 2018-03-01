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Адвокат российских лыжников Вишеманн считает, что целостность Олимпиады нарушена изнутри

Спорт
1 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Кристоф Вишеманн считает, что МОК и Всемирное WADA не заботятся о чистых спортсменах

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Адвокат Кристоф Вишеманн, который представляет интересы российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, считает, что нападение на целостность всего олимпийского движения происходит изнутри. Об этом Вишеманн написал в открытом письме к иностранным спортсменам, принявшим участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

"Дорогие олимпийцы, Игры в Пхёнчхане закончились, и я надеюсь, что они вам понравились. Надеюсь, вы были успешны и довольны своими медалями. Я бы хотел, чтобы вы могли конкурировать с лучшими спортсменами из России, но теперь вы никогда не узнаете, выиграли ли бы свою медаль, например, Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов или Александр Легков", - написал Вишеманн.

Адвокат отметил, что спортсмены на Олимпиаде стали жертвами нападения на целостность Олимпийских игр. Он считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не заботятся о чистых спортсменах, поэтому самое большое нападение на целостность Олимпиады происходит изнутри.

"Для тех, кто знаком с каждой деталью дела больше года, трудно принимать ежедневные слушания от различных людей и заинтересованных сторон. Эти люди день за днем говорят о защите чистых спортсменов, храбрых осведомителей, справедливости, якобы доказанных фактах и справедливых судебных процессах. Но ничего из этого не происходит", - добавил Вишеманн.

5 декабря МОК приостановил членство ОКР в организации, российские спортсмены смогли выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Всего в соревнованиях приняло участие 168 россиян (конькобежка Ольга Граф отказалась от участия). Многие лидеры российского спорта, включая лыжников Легкова, Устюгова, биатлониста Шипулина и шорт-трекиста Ана, пропустили Олимпиаду, не получив приглашения на соревнования от МОК. В среду МОК восстановил членство ОКР в составе организации.

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