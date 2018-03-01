Сорокин: решение по временным трибунам на арене "Фишт" будет принято в ближайшее время

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Решение об использовании временных трибун стадиона "Фишт" в Сочи во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет принято в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Временные трибуны располагаются на южной и северной трибунах стадиона "Фишт". Во время Кубка конфедераций прошлым летом они использовались частично: билеты продавались лишь на первые 12 рядов.

"Это одна из активно обсуждающихся тем, касающихся этого стадиона. Не исключено, что билеты будут частично продаваться, как было на Кубке конфедераций. Но не исключен и вариант, что трибуны будут использоваться полностью. Пока четкого понимания нет, в ближайшее время решение будет принято", - сказал Сорокин.

Инспекционный визит

В четверг представители оргкомитета турнира и Международной федерации футбола посетили стадион "Фишт" в рамках второго этапа заключительного инспекционного визита перед чемпионатом мира. 2 и 3 марта группа посетит "Ростов- Арену" и "Казань-Арену" соответственно.

"Стадион в Сочи уже опытный, мы проводили тут матчи Кубка конфедераций с большим успехом, он полностью готов. Определенные изменения мы внесем - расширим пресс-центр, изменили спортивный сектор. В целом стадион готов, Сочи может принимать гостей и имеет в этом огромный опыт", - отметил Сорокин.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал, что организация остается довольна работой властей Краснодарского края по подготовке стадиона к чемпионату мира. "Требования к турниру со стороны ФИФА выше, чем к Кубку конфедераций, но работы ведутся, мы все анализируем, проверяем и доводим до завершения некоторые операционные моменты. Погода не очень теплая, но прием был очень хороший, поэтому мы ждем с нетерпением лета и чемпионата мира", - подчеркнул он.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).