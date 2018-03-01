Одиннадцатый шахматный турнир памяти Таля открылся в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Шахматный турнир памяти восьмого чемпиона мира Михаила Таля открылся в четверг в столичном Музее русского импрессионизма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В Мемориале Таля примут участие 10 шахматистов с рейтингом от 2600 и выше, включая 14-го и 15-го чемпионов мира россиянина Владимира Крамника и индийца Вишванатана Ананда. Также в Москве сыграют россияне Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин и Даниил Дубов, американец Хикару Накамура, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и представитель Израиля Борис Гельфанд. Матчи турнира будут сыграны со 2 по 4 марта.

Крамнику, Карякину, Грищуку и Мамедьярову в ближайшем времени предстоит стартовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.

В церемонии открытия Мемориала Таля принял участие заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий Дворкович. "Нам удалось сделать этот турнир традиционным. Соревнование станет хорошей зарядкой для участников турнира претендентов. Благодарю всех участников и хочу сказать, что мы будем продолжать отдавать дань памяти великому шахматисту Михаилу Талю",- заявил Дворкович.

Крамник отметил, что участники турнира претендентов и другие шахматисты находятся в неравных условиях. "Наша главная задача набрать форму и показать не все из того, что было наработано. Хороший результат придаст уверенности, но главное для нас четверых играть полноценные партии", - сказал Крамник.

Формат турнира

Турнир традиционно состоит из двух частей, в первой десять участников сыграют между собой в быстрые шахматы - в день по три партии. После этого к турниру присоединятся еще четыре гроссмейстера - Александр Морозевич, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин. В составе 14 человек состоится последний однодневный блиц-этап.

Нынешний турнир является 11-м по счету. Первый Мемориал Таля состоялся в 2006 году в честь 70-летия со дня рождения гроссмейстера. Трижды победителем соревнований становился армянин Левон Аронян, дважды побеждали Крамник и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Мемориал Таля 2018 года состоится в рамках программы РШФ "Шахматы в музеях", очередным местом проведения турнира выбран Музей русского импрессионизма на Ленинградском проспекте.

Михаил Таль - восьмой чемпион мира по шахматам (1960-61), в 24 года он стал самым молодым на тот момент обладателем шахматной короны, завоевав ее в матче с Михаилом Ботвинником. В следующем году Таль проиграл Ботвиннику матч-реванш, но еще два десятилетия оставался одним из сильнейших шахматистов мира. Он является восьмикратным победителем шахматных олимпиад в составе команды СССР. Таль скончался в 1992 году в Москве.