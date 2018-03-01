Российский нападающий "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ

ТАСС, 1 марта. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В феврале 31-летний форвард провел 12 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач. В текущем сезоне Малкин набрал 76 очков (36+40) в 60 матчах. Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров и в гонке снайперов.

Малкин второй раз подряд попадает в тройку лучших игроков по итогам месяца. В январе он был признан первой звездой.

Лучшим игроком февраля был признан канадский нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал. Форвард в 13 играх забросил 13 шайб и отдал восемь передач.

Канадский нападающий "Вегас Голден Найтс" Рейли Смит признан третьей звездой месяца. В 14 играх он набрал 20 очков (8+12).

Лучший новичком месяца стал канадский нападающий "Тампы " Янни Гурд, который в 14 матчах забросил восемь шайб и отдал 12 передач.