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Российский нападающий "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ

Спорт
1 марта, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Первой звездой месяца стал канадский нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал, третьей - канадский нападающий "Вегас Голден Найтс" Рейли Смит

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP/Gene J. Puskar

ТАСС, 1 марта. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В феврале 31-летний форвард провел 12 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач. В текущем сезоне Малкин набрал 76 очков (36+40) в 60 матчах. Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров и в гонке снайперов.

Малкин второй раз подряд попадает в тройку лучших игроков по итогам месяца. В январе он был признан первой звездой.

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Лучшим игроком февраля был признан канадский нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал. Форвард в 13 играх забросил 13 шайб и отдал восемь передач.

Канадский нападающий "Вегас Голден Найтс" Рейли Смит признан третьей звездой месяца. В 14 играх он набрал 20 очков (8+12).

Лучший новичком месяца стал канадский нападающий "Тампы " Янни Гурд, который в 14 матчах забросил восемь шайб и отдал 12 передач.

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